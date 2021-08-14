Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, antrenman esnasında ağrı hissettiği ve çekilen MR sonucunda sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Valencia ve Pelkas'ın ardından bir sakatlık daha yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.

İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın bugünkü antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekilmiştir. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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