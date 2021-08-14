14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim takım arkadaşlarıyla tanıştı

Min-Jae Kim takım arkadaşlarıyla tanıştı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Fenerbahçe'nin Beijing Guoan'dan transfer ettiği ve 4 yıllık sözleşme imzalattığı Güney Koreli stoper Min-Jae Kim, takım arkadaşlarıyla tanıştı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Beijing Guoan takımından 4 yıllığına renklerine kattığı savunma oyuncusu Min-Jae Kim, Can Bartu Tesisleri'ne gelerek teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.

Bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen Min-Jae Kim'i, teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular karşıladı. Tüm teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan Kim, teknik direktör Pereira ile de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Min-Jae Kim için övgü dolu sözler! haberin devamı

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