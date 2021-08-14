Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak sarı-lacivertlilerin yeni transferi Min-Jae Kim'i değerlendirdi. Korkmaz, Koreli stoperle ilgili "Üçlü savunmada oynayabilecek stoper profillerinden bir tanesi. Bu yüzden çok olumlu bir transfer. Hücum anlamında da duran toplarda çok etkili bir oyuncu." yorumunu yaptı. (FB spor haberi)