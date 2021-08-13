Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'den flaş talep! |Son dakika transfer haberleri

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler Alexander Sörloth için RB Leipzig'den yanıt beklerken bir yandan da diğer adaylarla temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin listesinde Dembele ve Bakambu da bulunuyor. Ayrıca sarı-lacivertliler Hwang içinde girişimlerini sürdürüyor. (FB spor haberleri)