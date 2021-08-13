14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'den flaş talep! |Son dakika transfer haberleri

F.Bahçe’de Kim’den flaş talep! O maddeye dikkat çekti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim'in lisans işlemleri halledilmeye çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin, Çin ile saat farkı nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlemesinin ardından resmi açıklamanın gerçekleşeceği öğrenildi. Ayrıca, Kim'in en büyük hayali olan Premier Lig için Fenerbahçe'den serbest kalma maddesinde kolaylık istediği öğrenildi. (FB spor haberleri)

İstanbul'a getirilen stoper Min-Jae Kim'in transferi için detaylar halledilmeye çalışılıyor. Fotomaç'ın haberine göre Çin ile saat farkı nedeniyle işlemler yavaş ilerlerken, Premier Lig'de oynama hedefi olan Güney Koreli stoperin serbest kalma maddesinde kolaylık istediği öğrenildi. KAP'a resmi bildirimin bugün yapılması bekleniyor. Sağlık kontrolünden sorunsuz geçen 24 yaşındaki savunmacı, Pereira'nın 3'lü savunma hattında Tisserand ve Szalai ile birlikte temel direği olacak.
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