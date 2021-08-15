Adana Demirspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında, 26 yıl sonra lige yeniden çıkan Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mavi Şimşekler, transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çekerken; Fenerbahçe ise takımın başına Vitor Pereira'yı getirdi ve yeni bir sistem oturtmaya çalışıyor. Adana Demirspor Fenerbahçe maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunu Adana'da açıyor. 26 yıl sonra lige çıkan Adana Demirspor da galibiyetle başlamak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı saat 21:45'te başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Maçın ardından özet görüntüler A Spor ekranlarında yer alacak. Dev karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. VAR'da ise Alper Ulusoy yer alıyor.

BALOTELLI VE BELHANDA İLK 11'DE

Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, ilk 11'de Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan İnler, Lucas Castro, Akintola, Balotelli'ye şans verdi.

Mavi-lacivertlilerde Ferhat Kaplan, Semih Güler, Samet Akaydın, Tarık Çamdal, Stambouli, Sedat Şahintürk, Pa Dibba, Ezeh, Assombalonga ve İzzet Çelik ise yedek soyundu.

Adana Demirspor'un yeni transferleri Muric, Svensson, Belhanda, Lucas Castro, Akintola, Balotelli müsabakaya ilk 11'de başladı, yeni transferler Ferhat Kaplan, Stambouli, Assombalonga ise yedek kulübesinde yer aldı.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, adele ağrısı yaşayan Enner Valencia ve sağ ayağında kısmi yırtık tespit edilen Mert Hakan Yandaş, Akdeniz ekibi karşısında forma giyemedi.

Mavi-lacivertlilerde ise antrenmanda sakatlanan yeni transfer Metehan Mimaroğlu da sarı-lacivertlilere karşısında forma bulamadı.

YAKLAŞIK 1.5 SENE SONRA SÜPER LİG'DE TARAFTARLI İLK MAÇ

Geçen sezon hizmet vermeye başlanan Yeni Adana Stadı, ilk kez resmi bir maçta taraftarı ağırladı.

Yaklaşık 1.5 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez taraftarlar tribünde yerini aldı. Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar stattan izledi.

Maç öncesi mavi lacivertli taraftarlar "Yenilmez armada, vardık, varız, var olacağız" yazılı üzerinde Başkan Murat Sancak'ın resmi olan pankart açtı.

26 YIL SONRA SÜPER LİG'DE İLK MAÇ

Adana Demirspor, son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 26 yıl aradan sonra ilk maçına çıktı.

1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor, geçen sezonla 5. kez bu başarıyı tekrarladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'de en son 1994-1995 sezonunda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 ve 1-0 yenilmişti.

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