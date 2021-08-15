Adana Demirspor-Fenerbahçe | CANLI
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında, 26 yıl sonra lige yeniden çıkan Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mavi Şimşekler, transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çekerken; Fenerbahçe ise takımın başına Vitor Pereira'yı getirdi ve yeni bir sistem oturtmaya çalışıyor. Adana Demirspor Fenerbahçe maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunu Adana'da açıyor. 26 yıl sonra lige çıkan Adana Demirspor da galibiyetle başlamak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LER
Adana Demirspor: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli.
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta.
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı saat 21:45'te başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Maçın ardından özet görüntüler A Spor ekranlarında yer alacak. Dev karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. VAR'da ise Alper Ulusoy yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 2 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 önemli oyuncusundan faydalanamıyor.
Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bıraktı.
Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile adele ağrısı yaşayan Enner Valencia, Adana Demirspor karşısında forma giyemiyor.
MERT HAKAN YANDAŞ'TA YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağında kısmi yırtık tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Hakan Yandaş'ın ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekildiği belirtilerek, oyuncunun sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandığı kaydedildi.
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