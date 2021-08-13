Fenerbahçe'de gözler forvette! Alexander Sörloth, Dembele, Hwang ve Bakambu... (FB transfer haberleri)
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler Alexander Sörloth için RB Leipzig'den yanıt beklerken bir yandan da diğer adaylarla temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin listesinde Dembele ve Bakambu da bulunuyor. Ayrıca sarı-lacivertliler Hwang içinde girişimlerini sürdürüyor. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de forvet için girişimler sürüyor. İlk hedef olan Alexander Sörloth için RB Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan sarı-lacivertliler bekleyişine devam ediyor. Roma devreden çıkarken, Southampton ve Marsilya'nın Norveçli yıldıza ilgisinin sürdüğü bildirildi. En iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı belirtiliyor. Yönetim, alternatif olarak Dembele (Lyon), Bakambu (Guoan) ve Hee Chan Hwang (RB Leipzig) için de temaslarda bulunuyor.
Bild'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Sörloth'un babası Göran Sörloth'un, "Alexander'ın bu ay takım değiştireceği yüzde 150 kesin" açıklamasını başlığına taşıyarak, "Piyasa değeri 16 milyon euro'ya düşen Sörloth, birçok kulübün radarında. Ancak, Leipzig ödünç vermek istemiyor. Hala spesifik bir teklif yok" dedi. Sörloth'un öncelikle beş büyük Avrupa liginden birinde oynamak istediği de savunuldu. Başkan Ali Koç, en geç haftaya bir golcüyü getirmek için çalışıyor.
SANTRFORA DA KORELİ
Forvet için F.Bahçe'nin gündemine sürpriz bir isim daha girdi: Hee-Chan Hwang. 25 yaşındaki Güney Koreli de RB Leipzig'de oynuyor. Geçen yıl Salzburg'dan 9 milyon euro'ya alınan oyuncu, Leipzig'de 27 maçta 3 gol+4 asistlik performans sergiledi. Hwang, 37 kez giydiği Güney Kore Milli Takımı formasıyla da 6 gol kaydetti.
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