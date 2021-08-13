Fenerbahçe'de gözler forvette! Alexander Sörloth, Dembele, Hwang ve Bakambu... (FB transfer haberleri)

Bild'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Sörloth'un babası Göran Sörloth'un, "Alexander'ın bu ay takım değiştireceği yüzde 150 kesin" açıklamasını başlığına taşıyarak, "Piyasa değeri 16 milyon euro'ya düşen Sörloth, birçok kulübün radarında. Ancak, Leipzig ödünç vermek istemiyor. Hala spesifik bir teklif yok" dedi. Sörloth'un öncelikle beş büyük Avrupa liginden birinde oynamak istediği de savunuldu. Başkan Ali Koç, en geç haftaya bir golcüyü getirmek için çalışıyor.