04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Liverpool'un yıldızı Takumi Minamino'nun peşinde!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, forvet transferi için girişimlerini sürdürürken diğer yandan kanat bölgesi için de bazı isimleri gündeminde tutuyor. Kanarya kanat mevkisini Liverpool'un yıldız oyuncusu Takumi Minamino ile güçlendirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Liverpool'un yıldızı Takumi Minamino'nun peşinde!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Liverpool'un yıldızı Takumi Minamino'nun peşinde!

Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkarken bu karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarına umut verdi. Son olarak Kanarya Greuther Fürth'ü 3-2'lik skorla geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Liverpool'un yıldızı Takumi Minamino'nun peşinde!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Liverpool'un yıldızı Takumi Minamino'nun peşinde!

Yeni Asır'ın haberine göre; Kanat oyuncularından Osayi-Samuel'in performansından memnun olmayan teknik direktör Vitor Pereira'nın skor üreten bir kanat oyuncusu talebi üzerine bu mevkiye transfer için çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Liverpool'un sol kanat oyuncusu Takumi Minamino'yu gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Liverpool'un yıldızı Takumi Minamino'nun peşinde!

Menajerler aracığıyla İstanbul temsilcisine önerilen Japon oyuncu için Pereira'nın da onay verdiği öğrenilirken yönetim, 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Liverpool'un yıldızı Takumi Minamino'nun peşinde!

KANARYA ŞARTLARI ZORLAYACAK

Kurmaylar, ilk etapta yıldız ismi kiralamak isterken, piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncu mali şartların oluşması durumunda bonservisiyle de kadroya katılabilir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Liverpool'un yıldızı Takumi Minamino'nun peşinde!

Liverpool'un geçen yıl Avusturya ekibi Salzburg'dan 8.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Japon oyuncu devre arasında İngiliz takımlarından Southampton'a kiralanmıştı.

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