Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Liverpool'un yıldızı Takumi Minamino'nun peşinde!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, forvet transferi için girişimlerini sürdürürken diğer yandan kanat bölgesi için de bazı isimleri gündeminde tutuyor. Kanarya kanat mevkisini Liverpool'un yıldız oyuncusu Takumi Minamino ile güçlendirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkarken bu karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarına umut verdi. Son olarak Kanarya Greuther Fürth'ü 3-2'lik skorla geçti.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Kanat oyuncularından Osayi-Samuel'in performansından memnun olmayan teknik direktör Vitor Pereira'nın skor üreten bir kanat oyuncusu talebi üzerine bu mevkiye transfer için çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Liverpool'un sol kanat oyuncusu Takumi Minamino'yu gündemine aldı.

Menajerler aracığıyla İstanbul temsilcisine önerilen Japon oyuncu için Pereira'nın da onay verdiği öğrenilirken yönetim, 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.