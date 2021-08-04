04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 1 - 1 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kanarya Kiev ile yenişemedi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Gelecek sezon için hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, 6. hazırlık karşılaşmasında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçta Ukrayna ekibi, Lednev ile öne geçti. Fenerbahçe, bu gole Pelkas ile cevap verdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yenişemedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Geruther Fürth müsabakalarının ardından 6. hazırlık maçına çıkan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.

Kanarya, maça; Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut, Valencia 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk golü 28. dakikada Lednev'den geldi. Ukrayna temsilcisi, bu golle 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında baskısını artıran Fenerbahçe, 63. dakikada Pelkas ile eşitliği yakaladı.

Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Kanarya, Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı lacivertliler, bu sonuçla 6. hazırlık maçında da mağlubiyet yüzü görmemiş oldu.

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