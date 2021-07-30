Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan yarışı!

Sarı- laciverlilerin bu transferde bir adım önde olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın da temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Kaan'ın 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Sassuolo'nun bu oyuncunun transferinde 5 milyon euro bonservis beklediği, Fenerbahçe'nin ise 3 milyon euro'nun üstüne çıkmadığı vurgulandı. Stoper olarak oynamasının yanı sıra ön libero ve sağ bekte de görev yapan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 19 maçta 785 dakika sahada kaldı.

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