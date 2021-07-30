30 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan yarışı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. İki ezeli ekip milli futbolcu Kaan Ayhan için büyük bir yarış içinde olsa bile sarı-lacivertlilerin bu transferde bir adım önde olduğu öğrenildi. İşte İtalyan ekibinin Kaan Ayhan için talep ettiği bonservis ve detayları... (FB GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan yarışı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Milli Takım'ın son yıllarda vazgeçilmezleri arasında yer alan Kaan Ayhan için İtalya basınında önemli iddialar vardı. Fotomaç'ın haberine göre uzun süredir Türk takımlarının gündemine giren 26 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yarıştığı ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan yarışı!

Sarı- laciverlilerin bu transferde bir adım önde olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın da temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Kaan'ın 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Sassuolo'nun bu oyuncunun transferinde 5 milyon euro bonservis beklediği, Fenerbahçe'nin ise 3 milyon euro'nun üstüne çıkmadığı vurgulandı. Stoper olarak oynamasının yanı sıra ön libero ve sağ bekte de görev yapan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 19 maçta 785 dakika sahada kaldı.

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