04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının ardından Dimitrios Pelkas: Bizden beklenen şey şampiyonluk

Pelkas maç sonu konuştu! Bizden beklenen şey...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Fenerbahçe 6. ve son hazırlık maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi ve 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas maç sonunda konuştu ve "Bizden beklenen şey şampiyonluk" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrious Pelkas, Dinamo Kiev maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki oyuncu, "Hazırlık sürecini iyi geçirdik. Sıkı çalışıyoruz. İyi seviyede olduğumuzu düşünüyorum ama geliştirmemiz gereken noktalar var. 10 gün sonra sonra lige başlayacağız. O zamana kadar hazır olmak istiyoruz. Daha çok çalışacağız. Tabii ki bu yıl bizden beklenen şey şampiyonluk. Maç maç giderek başarılı olmak istiyoruz. Farklı bir sistemde oynuyoruz. Hocanın bize sunmuş olduğu bir fikir var. Adapte olmaya çalışıyoruz. Profesyonel futbolcularız, her türlü sisteme adapte olmak zorundayız. Hocamızın bizden istediklerini uygulamaya çalışmalıyız. Hedefe giden yolda başarılı olmak için uğraşacağız" dedi.

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