Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının ardından Dimitrios Pelkas: Bizden beklenen şey şampiyonluk
Fenerbahçe 6. ve son hazırlık maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi ve 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas maç sonunda konuştu ve "Bizden beklenen şey şampiyonluk" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrious Pelkas, Dinamo Kiev maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki oyuncu, "Hazırlık sürecini iyi geçirdik. Sıkı çalışıyoruz. İyi seviyede olduğumuzu düşünüyorum ama geliştirmemiz gereken noktalar var. 10 gün sonra sonra lige başlayacağız. O zamana kadar hazır olmak istiyoruz. Daha çok çalışacağız. Tabii ki bu yıl bizden beklenen şey şampiyonluk. Maç maç giderek başarılı olmak istiyoruz. Farklı bir sistemde oynuyoruz. Hocanın bize sunmuş olduğu bir fikir var. Adapte olmaya çalışıyoruz. Profesyonel futbolcularız, her türlü sisteme adapte olmak zorundayız. Hocamızın bizden istediklerini uygulamaya çalışmalıyız. Hedefe giden yolda başarılı olmak için uğraşacağız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası