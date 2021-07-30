30 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Greuther Fürth maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Kanarya Fürth maçına hazır!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Fenerbahçe yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler sezon öncesi hazırlık programı kapsamında 5. maçını oynayacak. Kanarya geriden kalan 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. İşte Fenerbahçe'nin Greuther Fürth maçı öncesi antrenmanından notlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Saat 09.30'da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Almanya'nın Greuther Fürth takımıyla bir hazırlık maçı yapacak.

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