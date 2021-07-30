30 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira PEC Zwolle maçı sonrası oyuncularına sert çıktı! "Ben buraya kazanmaya geldim"

Pereira oyuncularına sert çıktı! Ben buraya kazanmaya geldim
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.07.2021

Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira, sarı lacivertli takımın başında 4 hazırlık maçı oynadı. Bu maçların üçünden galibiyetle ayrılan Kanarya, son hazırlık maçında 2-0 öne geçmesine rağmen PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Portekizli hocanın oyuncularına sert bir çıkış yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe , yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında Hollanda'nın PEC Zwolle takımı ile karşılaştı. Kanarya, 2-0 öne geçtiği mücadelede sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu durum, Vitor Pereira'yı fazlasıyla kızdırdı. Portekizli teknik adam, dünkü idmandan önce takımla bir toplantı yapıp uyarılarda bulundu. Pereira, "Maçtaki ilk 60 dakikalık bölümden memnunum. İyi oynadık, gelişmekte olduğumuzu gösterdik. Ancak son 30 dakikadaki oyun, yapılan hatalar ve yenilen goller kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Flaş Aaron Boupendza açıklaması! Fenerbahçe'nin de gündemindeydi...

"MAZERET OLAMAZ"

Fanatik'in haberine göre; 53 yaşındaki teknik adam, "Ben buraya zaman harcamak için değil, kazanmak için geldim. Kazanmak için de sahada bireysel davranmaktan kaçınıp, takım halinde hareket etmeliyiz. Bu kadar fazla hata olmaz. Evet, yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz ve zamana ihtiyacımız var ama bu durum, yapılan hatalar için mazeret olamaz" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Flaş Boupendza açıklaması! Transfer teklifi... Flaş Boupendza açıklaması! "Transfer teklifi..."
Fener'e kimsenin beklemediği forvet! Dev kulüplerin gözdesiydi... Fener'e kimsenin beklemediği forvet! Dev kulüplerin gözdesiydi...
Flaş F.Bahçe sözleri! Ayağı yere basmıyor Flaş F.Bahçe sözleri! "Ayağı yere basmıyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör