Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının ardından Gustavo: Şampiyonluk için hazırlanıyoruz

Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi ve mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi ve mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hazırlık süreci iyi geçiyor. Yeni hocamızla yeni felsefe ediniyoruz. Bu sistemde herkes çok çalışmalı. Şampiyonluk için hazırlanıyoruz. Taraftarlarımıza da kavuşacağız. Onlarla çok güçlüyüz ve onlar yanımızda olursa, mükemmel bir sezon geçirebiliriz.

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