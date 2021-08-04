04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının ardından Gustavo: Şampiyonluk için hazırlanıyoruz

Gustavo: Şampiyonluk için hazırlanıyoruz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi ve mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi ve mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hazırlık süreci iyi geçiyor. Yeni hocamızla yeni felsefe ediniyoruz. Bu sistemde herkes çok çalışmalı. Şampiyonluk için hazırlanıyoruz. Taraftarlarımıza da kavuşacağız. Onlarla çok güçlüyüz ve onlar yanımızda olursa, mükemmel bir sezon geçirebiliriz.

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