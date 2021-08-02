02 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Miha Zajc'ın Genoa Sampdoria ve Verona peşinde

İtalyanlar o ismin peşinde! Pereira'dan transfere veto geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon kampta takımın en iyi isimlerinin arasında yer alan Miha Zajc için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilere, İtalya'dan Genoa, Sampdoria ve Verona gibi takımlar Sloven futbolcu için teklifte bulunurken Fenerbahçe bu tekliflere olumsuz yanıt verdi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı geçen sezon Genao'ya kiraya göndermişti. Takvim'in haberine göre Bu sezon öncesi hazırlık kampı başlamadan onu bir takıma satıp para kazanmayı planlıyordu. Ancak Sloven yıldız gösterdiği performansla göze girmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler'in hocası Vitor Pereira onun kesinlikle satılmasını istemiyor. İtalya'dan Genoa, Sampdoria ve Verona gibi takımların markajında olan Zajc'ın neredeyse takımda kalması kesin gibi... Portekizli teknik adam Pereira'nın yeni sezonda Sloven oyuncuyu 11'de düşündüğü bildirildi. F.Bahçe ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro. Portekizli teknik adamın uygulamak istediği sisteminin en önemli halkası halinde gelen Zajc, son 3 hazırlık maçında 2 gol-1 asistlik performans sergilerken, sahada kaldığı süre içerisinde de takımın en dikkat çeken oyuncusu haline geldi. F.Bahçe taraftarı da onun performansından çok memnun.


Pereira onay verdi! O isimle yollar ayrılacak haberin devamı

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