Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük bir sürpriz yaşandı. Vitor Pereira'ın yönetime verdiği raporda Ozan Tufan'ın adını satılacaklar listesine eklediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler bu raporun ardından milli futbolcuya gelebilecek en iyi teklife olumlu geri dönüş yapacak. (FB spor haberleri)