01 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Geçen sezon da gündemdeydi! Fenerbahçe Samuel Kalu transferini bu kez bitiriyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takıma bir yandan taktiksel açıdan sezona hazırlamaya çalışırken, diğer yandan da hazırlık maçlarıyla oyuncularını test ediyor. Tüm bunların yanı sıra Kanarya'da bir diğer gündem ise transfer. Sarı lacivertliler Portekizli hocanın ısrarla istediği genç yıldız için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Geçen sezon da gündemdeydi! Fenerbahçe Samuel Kalu transferini bu kez bitiriyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Vitor Pereira'nın isteği üzerine sağ kanada takviye yapmak için kollar sıvandı. Pereira, hazırlık maçlarında Osayi ve Nazım'dan bir türlü istediği verimi alamadı. Orada daha hızlı ve iş bitirici bir oyuncu isteyen Portekizli teknik adam, Samuel Kalu'nun transferine onay verdi. F.Bahçe, geçen sezon da gündeme gelen yıldız için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Geçen sezon da gündemdeydi! Fenerbahçe Samuel Kalu transferini bu kez bitiriyor

ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK

Sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Takvim'in haberine göre; bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak ve ortak bir yol bulunacak.

Son dakika spor haberi: Geçen sezon da gündemdeydi! Fenerbahçe Samuel Kalu transferini bu kez bitiriyor

2023 YILINDA SONA ERİYOR

Asıl mevkisi sağ kanat olan Nijeryalı yıldız Samuel Kalu, görev verilmesi halinde sol kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun Bordeaux ile sözleşmesi 2023 yılının yazında sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Geçen sezon da gündemdeydi! Fenerbahçe Samuel Kalu transferini bu kez bitiriyor

20 MAÇTA 4 GOL 1 ASİST

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan başarılı oyuncu 2018 yılında Gent'ten Bordeaux'ya 8.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Kalu geçen sezon Ligue 1'de 20 maçta 4 gol ve 1 asist üretti.

Son dakika spor haberi: Geçen sezon da gündemdeydi! Fenerbahçe Samuel Kalu transferini bu kez bitiriyor

12 KEZ MİLLİ TAKIM

Fenerbahçe'nin Bordeaux'tan transfer etmek istediği Samuel Kalu, 12 kez milli formayı giydi. Genç yıldız forma giydiği karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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