Son dakika spor haberi: Geçen sezon da gündemdeydi! Fenerbahçe Samuel Kalu transferini bu kez bitiriyor
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takıma bir yandan taktiksel açıdan sezona hazırlamaya çalışırken, diğer yandan da hazırlık maçlarıyla oyuncularını test ediyor. Tüm bunların yanı sıra Kanarya'da bir diğer gündem ise transfer. Sarı lacivertliler Portekizli hocanın ısrarla istediği genç yıldız için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Vitor Pereira'nın isteği üzerine sağ kanada takviye yapmak için kollar sıvandı. Pereira, hazırlık maçlarında Osayi ve Nazım'dan bir türlü istediği verimi alamadı. Orada daha hızlı ve iş bitirici bir oyuncu isteyen Portekizli teknik adam, Samuel Kalu'nun transferine onay verdi. F.Bahçe, geçen sezon da gündeme gelen yıldız için harekete geçti.
ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK
Sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Takvim'in haberine göre; bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak ve ortak bir yol bulunacak.
2023 YILINDA SONA ERİYOR
Asıl mevkisi sağ kanat olan Nijeryalı yıldız Samuel Kalu, görev verilmesi halinde sol kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun Bordeaux ile sözleşmesi 2023 yılının yazında sona eriyor.
12 KEZ MİLLİ TAKIM
Fenerbahçe'nin Bordeaux'tan transfer etmek istediği Samuel Kalu, 12 kez milli formayı giydi. Genç yıldız forma giydiği karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.
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