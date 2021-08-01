01 Ağustos 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Inter'den teklif! İşte önerilen rakam
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sergilediği performans ile göz dolduran Altay Bayındır için İtalyan devi Inter harekete geçti. Altay için Inter, sarı-lacivertlilere 10.5 milyon euro teklif etti. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin 2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Altay Bayındır performansıyla Avrupa devlerinin radarında. Takvim'in haberine göre yıldız file bekçisi için İtalyan devi İnter, Sarı-Lacivertliler'e ilgi kağıdı göndermişti.
İtalyanlar'ın Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve teklifi ilettiği öğrenildi. Altay Bayındır için İnter'in 10.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu rakamı az bulduğu ve İtalyanlar'dan fiyat artırmalarını istedi. Milli kaleci Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtmişti.
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