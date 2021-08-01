Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Inter'den teklif! İşte önerilen rakam

İtalyanlar'ın Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve teklifi ilettiği öğrenildi. Altay Bayındır için İnter'in 10.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu rakamı az bulduğu ve İtalyanlar'dan fiyat artırmalarını istedi. Milli kaleci Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtmişti.

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