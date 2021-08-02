02 Ağustos 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan ayrılıyor mu?
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük bir sürpriz yaşandı. Vitor Pereira'ın yönetime verdiği raporda Ozan Tufan'ın adını satılacaklar listesine eklediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler bu raporun ardından milli futbolcuya gelebilecek en iyi teklife olumlu geri dönüş yapacak. (FB spor haberleri)
Geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana birçok kulübün listesinde yer alan Ozan Tufan için karar verildi. Fotomaç'ın haberine göre Pereira'nın son raporunun ardından yönetim de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. İngiltere'den Norwich, Portekiz'den de Benfica'nın milli futbolcunun transferi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, iki kulüpten en yüksek teklifi verene Ozan Tufan'ı satmayı planlıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası