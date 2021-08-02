02 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan ayrılıyor mu?

Pereira onay verdi! O isimle yollar ayrılacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük bir sürpriz yaşandı. Vitor Pereira'ın yönetime verdiği raporda Ozan Tufan'ın adını satılacaklar listesine eklediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler bu raporun ardından milli futbolcuya gelebilecek en iyi teklife olumlu geri dönüş yapacak. (FB spor haberleri)

Geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana birçok kulübün listesinde yer alan Ozan Tufan için karar verildi. Fotomaç'ın haberine göre Pereira'nın son raporunun ardından yönetim de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. İngiltere'den Norwich, Portekiz'den de Benfica'nın milli futbolcunun transferi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, iki kulüpten en yüksek teklifi verene Ozan Tufan'ı satmayı planlıyor.



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