UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılacak olan Fenerbahçe’nin rakibi saat 14.00’te belli olacak. Sarı-lacivertlilerin rakipleri arasında ezeli rakibi Galatasaray da yer alıyor. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Trabzonspor ve Sivasspor'un da muhtemel rakipleri belli olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri