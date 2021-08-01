Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler sol bek bölgesine takviye yapmak isterken, teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarla istediği Sead Kolasinac üzerine yoğunlaştı. Ayrıca takımın yıldızlarından Mesut Özil'in de yakın arkadaşı olduğu bilinen 28 yaşındaki futbolcunun imza atması an meselesi... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Oynanan hazırlık maçlarında 3'lü savunmayla sahaya çıkan F.Bahçe için takviye yapılması düşünülen bölgelerden biri de sol bek… Teknik direktör Pereira'nın onay verdiği ve alınması konusunda ısrarcı olduğu Kolasinac'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir gündemde olan Boşnak sol bekin Arsenal'in yeni sezon kadrosunda düşünülmemesinin ardından transferde somut gelişmeler yaşandı. İngiliz ekibinin düşük bir bedelle satmaya hazır olduğu 28 yaşındaki futbolcunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yakın arkadaşı olan Mesut Özil ile sürekli görüşen Kolasinac'ın birçok farklı takımdan teklif almasına rağmen önceliğinin Fenerbahçe olduğu ifade edildi. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu Schalke 04'e kiralık tamamladı.

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