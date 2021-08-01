01 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira ısrarla istiyordu! Sead Kolasinac'ın imza atması an meselesi...

Pereira ısrarla istiyordu! İmza an meselesi...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2021

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler sol bek bölgesine takviye yapmak isterken, teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarla istediği Sead Kolasinac üzerine yoğunlaştı. Ayrıca takımın yıldızlarından Mesut Özil'in de yakın arkadaşı olduğu bilinen 28 yaşındaki futbolcunun imza atması an meselesi... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Oynanan hazırlık maçlarında 3'lü savunmayla sahaya çıkan F.Bahçe için takviye yapılması düşünülen bölgelerden biri de sol bek… Teknik direktör Pereira'nın onay verdiği ve alınması konusunda ısrarcı olduğu Kolasinac'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir gündemde olan Boşnak sol bekin Arsenal'in yeni sezon kadrosunda düşünülmemesinin ardından transferde somut gelişmeler yaşandı. İngiliz ekibinin düşük bir bedelle satmaya hazır olduğu 28 yaşındaki futbolcunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yakın arkadaşı olan Mesut Özil ile sürekli görüşen Kolasinac'ın birçok farklı takımdan teklif almasına rağmen önceliğinin Fenerbahçe olduğu ifade edildi. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu Schalke 04'e kiralık tamamladı.

Fenerbahçe 3-2 Greuther Fürth (MAÇ SONUCU - ÖZET)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe suskunluğunu bozuyor! 3 transfer bombası birden... F.Bahçe suskunluğunu bozuyor! 3 transfer bombası birden...
Dünya devinden Altay'a teklif! İşte önerilen rakam Dünya devinden Altay'a teklif! İşte önerilen rakam
Geçen sezon da gündemdeydi! Kanarya bu kez bitiriyor Geçen sezon da gündemdeydi! Kanarya bu kez bitiriyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör