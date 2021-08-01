Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Manchester United'ın yıldızına kanca! Hedef Andreas Pereira...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Andreas Pereira'yı gündemine aldı. Brezilyalı yıldız için ülkesinde çıkan haberlere göre de Kanarya'nın bu transferi biritebileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Kalabalık orta sahası ile öne çıkan Fenerbahçe için dün Brezilya'dan flaş bir iddia geldi. TNT Spor, 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği Andreas Pereira'nın sarı-lacivertlilere transfer olabileceğini ileri sürdü. Geçtiğimiz sezon Lazio'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 10 numara pozisyonun yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor. Transfer iddialarıyla ilgili de TNT Spor'a konuşan Sambacı, "Alex de Souza idolüm. Onun giydiği formayı giymek güzel olabilir. Bunun için kulüpler arasındaki görüşmeler önemli. Transfer görüşmelerini yönetime bıraktım. Eğer Fenerbahçe'nin ilgisi doğruysa, projeye ve bana verilen rolü görmek güzel olabilir" dedi. Brezilyalı, geçtiğimiz sezon Serie A'da 26 maçta 528 dakika süre aldı, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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