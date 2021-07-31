31 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 3-2 Greuther Fürth (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pereira'lı Kanarya'dan bir galibiyet daha!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Serdar Dursun'un 2 ve Miha Zajc'ın golleriyle maçı 3-2 kazandı. Alman ekibinin golleri ise Barry ve Leweling'den geldi.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira önderliğinde sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala 5. hazırlık maçına çıkan sarı lacivertliler, Almanya Bundesliga ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geldi. Kanarya Miha Zajc'ın 4. dakikada ve yeni transferlerden Serdar Dursun'un 8. ve 30. dakikada attığı gollerle maçı 3-2 kazandı. Rakip Fürth ise 3-0 öne geçen Fenerbahçe karşısında 34'te Barry ve 76'da Leweling ile farkı bire indirse de sarı lacivertliler eşitlik golüne izin vermedi.

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5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Vitor Pereira önderliğinde Fenerbahçe, Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, PEC Zwolle ve Greuther Fürth karşısında çıktığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet aldı.

İKİNCİ YARIDA 9 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadelenin ikinci yarısında 9 oyuncu değiştirdi. Portekizli teknik adam; Serdar, Mesut, Novak, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Zajc, Osayi-Samuel, Szalai'nin yerlerine Valencia, İrfan Can, Dirar, Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan, Samatta, Zanka'yı oyunda dahil etti.

ALTAY VE TISSERAND 90 DAKİKA

Fenerbahçe'nin Greuther Fürth ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Vitor Pereira, 9 değişiklik yaparken 2 ismi değiştirmedi. Sarı-lacivertlilerde, Altay ile Tisserand, 90 dakika mücadele etti.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 8 FUTBOLCU KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 8 futbolcuya kadroda yer vermedi. Pereira'nın tercihi nedeniyle; Nazım Sangare, Lemos, Caulker, Sosa, Muhammed Gümüşkaya ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra altyapıdan kadroya dahil edilen kaleci Osman Ertuğrul Çetin ve Arda Güler, Greuther Fürth maçının kadrosuna dahil etmedi.

SAMATTA VE ZANKA İKİNCİ YARI OYUNA DAHİL OLDU

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sebebiyle Zwolle maçında forma giyemeyen Samatta, Greuther Fürth mücadelesine yedek soyundu. Tanzanyalı futbolcu mücadelenin 64'üncü dakikasında oyunda dahil oldu. Euro 2020'de Danimarka Milli Takımı'nda yer aldığı için kampa geç katılan Zanka, Greuther Fürth maçında yedekler arasında yer aldı. Danimarkalı futbolcu mücadelenin 72'nci Szala'inin yerine oyuna girdi. Zanka, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

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