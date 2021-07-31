31 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

İtalyanlar peşinde! İşte Fenerbahçe'nin Miha Zajc kararı

İtalyanlar peşinde! İşte F.Bahçe'nin Zajc kararı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kampta sergilediği performansla Vitor Pereira'dan tam not alan Miha Zajc konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında takımdan göndermeyi planladığı Sloven yıldızın antrenmanlarda ve maçlarda göstermiş olduğu performans göz doldurdu. İşte sarı-lacivertliler Zajc kararı ve detayları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de Miha Zajc belirsizliği... Sarı-Lacivertliler'in Sloven yıldızı, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampında en dikkat çekici isimlerin başında geliyor. Takvim'in haberine göre çalışkanlığı ile teknik direktör Pereira'nın gözüne girmeyi başardı. Fenerbahçe onu yeni sezon başlamadan elden çıkarmayı planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. İtalyan takımlarından Sampdoria ve Genoa onu transfer etmek istiyor. Yönetim ise performansı sürekli artan Miha Zajc'ı şimdilik elden çıkartmak istemiyor. Tecrübeli oyuncu bilindiği gibi geçen sezon Genoa'da kiralık olarak forma giymişti... Transferi ile ilgili verilecek karar merak ediliyor.
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