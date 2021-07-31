Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı sürüyor. Sarı-lacivertliler Kosovalı forveti son ana kadar bekleme kararı aldı. Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ile son durumumun belli olacağı traih belli oldu. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)