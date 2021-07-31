Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi kararı! Kritik tarih belli oldu

Fenerbahçe golcü transferi için oldukça sıcak saatler yaşıyor. Gündeme birçok isim gelirken Sarı-Lacivertliler İstanbul'a gelen yıldız golcü Vedat Muriç'ten de bir türlü vazgeçemiyor. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de yöneticilerden Selahattin Baki, Kosovalı golcünün transferi için çok yoğun bir mesai harcıyor. Gün içinde sürekli iletişim halinde olan ikili, transfer ile ilgili detaylar üzerinde duruyor.