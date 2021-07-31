Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi kararı! Kritik tarih belli oldu
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı sürüyor. Sarı-lacivertliler Kosovalı forveti son ana kadar bekleme kararı aldı. Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ile son durumunun belli olacağı tarih belli oldu. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe golcü transferi için oldukça sıcak saatler yaşıyor. Gündeme birçok isim gelirken Sarı-Lacivertliler İstanbul'a gelen yıldız golcü Vedat Muriç'ten de bir türlü vazgeçemiyor. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de yöneticilerden Selahattin Baki, Kosovalı golcünün transferi için çok yoğun bir mesai harcıyor. Gün içinde sürekli iletişim halinde olan ikili, transfer ile ilgili detaylar üzerinde duruyor.
"SON DURUMUM NETLEŞECEK"
Son görüşmede Vedat Muriç'ten sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli oyuncunun Selahattin Baki'ye, "Lazio'daki durumum 10 Ağustos'ta belli olacak. Hocamız Sarri kadrosunu açıklayacak ve benimle ilgili son durum da netleşecek. Buna göre hareket etmeleyiz" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN PLANI HAZIR
Fenerbahçe yönetiminin Vedat Muriç'in açıklamaları sonrası bekleme kararı aldığı öğrenildi. Kanarya, 10 Ağustos'a kadar Kosovalı golcüyü bekleyecek. Sonrasında ise hareket edecek... Vedat Muriç'te olumsuz bir gelişme yaşanması durumunda ise forvetteki diğer adaylarla masaya oturulacak.
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