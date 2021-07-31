31 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Miguel Borja...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de forvet konusunda arayışlar sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda transfer listesine Kolombiyalı golcü Miguel Borja'yı ekledi. İşte transferde yaşanan son detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Miguel Borja...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Ardı arkası kesilmeyen transfer iddialarının bir yenisi de Brezilya'dan geldi. Ülkenin en büyük gazetelerinden Lance yer alan Fotomaç'ın derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcü Miguel Borja için Brezilya kulübü Palmeiras'la görüşmelere başladığını ileri sürdü. Haberde 28 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiğinin altı çizilerek "Palmeiras'a dönen Borja, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından isteniyor. Ancak Fenerbahçe'nin teklifi daha yüksek. Türk takımına ek olarak, 9 numara için İtalya, İspanya ve Arjantin'deki kulüplerin de ilgisi devam ediyor" denildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Miguel Borja...

BİLGİLER TÜRKLERE ULAŞTI

Gazeteci Joao Gabriel imzalı bir başka haberde de "Forvet Miguel Borja, Türkiye'den Fenerbahçe'nin arzusu. Palmeiras'a döndü ama Türkiye'ye gidebilir. Abel Ferreira'nın kadrosuyla antrenman yapıyor. Kolombiyalı bir başka Portekizli teknik direktör Vitor Pereira liderliğindeki Avrupa kulübünün ilgisini çekti. Bir süredir yeni bir skorer arayan Fenerbahçe'ye Miguel Borja'nın adı mantıklı geldi. Kolombiyalı'nın Avrupa'da oyunculuk konusundaki değerleri sözleşme şartları ve Palmeiras'ın istekleriyle ilgili bilgiler Türklere ulaştı. Yakında flaş gelişmeler olabilir" ifadesi kullanıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Miguel Borja...

Piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan 28 yaşındaki futbulcu kulüp kariyerinde 222 resmi karşılaşmada forma giyerken 84 gol, 22 asistlik performans sergiledi. Kariyeri boyunca 5 kez kırmızı kart gördü. Ülkesinin milli takımında 18 kez forma giydi.

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