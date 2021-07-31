Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai için Borussia Dortmund'dan dev teklif! Yönetimin kararı...
Euro 2020'deki performansıyla dikkat çeken Macar yıldız Attila Szalai için Fenerbahçe'yle ilk resmi temas kuruldu. Alman kulübü Borussia Dortmund, Sarı-Lacivertliler'e dev bir bonservis ücreti teklif etti. Yönetim ise fiyatın daha da artırılması gerektiğini düşünerek Alman ekibinin teklifini reddetti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin en başarılı transferlerinden biri olan Attila Szalai konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Euro 2020'de Macaristan forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için Sarı-Lacivertiler'e ilk transfer teklifi geldi.
Takvim'in haberine göre, Alman devi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye yazılı olarak 12 milyon Euro'luk teklif sundu. Macar stoper için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri geri çevirme kararı alan Sarı-Lacivertliler'in Dortmund'u geri çevirdiği belirlendi.
Alman kulübünün önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalıp çalmayacağı merakla bekleniyor.
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