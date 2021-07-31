31 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai için Borussia Dortmund'dan dev teklif! Yönetimin kararı...

Euro 2020'deki performansıyla dikkat çeken Macar yıldız Attila Szalai için Fenerbahçe'yle ilk resmi temas kuruldu. Alman kulübü Borussia Dortmund, Sarı-Lacivertliler'e dev bir bonservis ücreti teklif etti. Yönetim ise fiyatın daha da artırılması gerektiğini düşünerek Alman ekibinin teklifini reddetti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai için Borussia Dortmund'dan dev teklif! Yönetimin kararı...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.07.2021

Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin en başarılı transferlerinden biri olan Attila Szalai konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Euro 2020'de Macaristan forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için Sarı-Lacivertiler'e ilk transfer teklifi geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai için Borussia Dortmund'dan dev teklif! Yönetimin kararı...

Takvim'in haberine göre, Alman devi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye yazılı olarak 12 milyon Euro'luk teklif sundu. Macar stoper için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri geri çevirme kararı alan Sarı-Lacivertliler'in Dortmund'u geri çevirdiği belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai için Borussia Dortmund'dan dev teklif! Yönetimin kararı...

Alman kulübünün önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalıp çalmayacağı merakla bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
18 ay hapis yatmıştı! F.Bahçe Rus forvet önerisi 18 ay hapis yatmıştı! F.Bahçe Rus forvet önerisi
F.Bahçe'den sağ bek bombası! Menajeri ile temas kuruldu F.Bahçe'den sağ bek bombası! Menajeri ile temas kuruldu
Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Pereira transferde ısrarcı Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Pereira transferde ısrarcı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör