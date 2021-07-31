Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerde basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu, erkek basketbol takımının başına Aleksandar Djordjevic getirildiğini açıkladı. Kanarya, Sırp başantrenörle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, yeni koçlarının Aleksandar Djordjevic olduğunu açıkladı. Komsuoğlu ayrıca Igor Kokoskov'dan da herhangi bir tazminat almadıklarını söyledi. Komsuoğlu yeni başantrenör Djordjevic'le ilgili de "Hocamız, son olarak Milano'yu 4-0'la geçip İtalya'da şampiyon oldu Djordjevic. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman ligde şampiyonluk ve EuroLeague'de Final Four'dur. Hedeflerde sapmamız yok" ifadelerini kullandı.

SASHA DJORDJEVIC KİMDİR?

Fenerbahçe Beko'yu çalıştıracağı açıklanan Aleksandar "Sasha" Djordjevic, 26 Ağustos 1967'de dünyaya geldi. Eski basketbolcu 1983'ten 2005'e kadar kariyerini sürdürdü. 1995 yılında Yugoslavya'nın En İyi Atleti olarak Altın Rozet ödülünü alan Djordjevic, Yugoslav Olimpiyat Komitesi tarafından Yılın Sporcusu ilan edilmişti. Sırp antrenör, Bologna'da 2 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. 2013-2019 yılları arasında Sırbistan Milli Takımı'nda çalışan 53 yaşındaki başantrenör, 2014 Dünya Kupası, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2017 EuroBasket'te gümüş madalya kazanmıştı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ