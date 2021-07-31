31 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Alassane Ndao Al-Ahli'ye transfer oldu

Ndao'nun yeni takımı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te göstermiş olduğu performans ile göz dolduran Ndao'nun yeni takımı belli oldu. Adı hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ile anılan 24 yaşındaki kanat futbolcusu Al-Ahli'ye transfer oldu. (BJK FB spor haberleri)

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala ekipler transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ligin dev kulüpleri son günlerde transferde vitesi yükseltirken, imzalar ardı ardına atılmaya başlanmış durumda.

Özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde hareketli günler geçirirken, iki ekibinde listesinde bulunan Karagümrük'ün Senegalli oyuncusu Alassane Ndao'dan kötü haber geldi.

24 yaşındaki futbolcu Arap ekiplerinden Al-Ahli'ye transfer oldu. Arap kulübü yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'dan kötü prova! Kartal'dan kötü prova!
Hazırlık maçında Kartal'a kötü haber! Oyuna devam edemedi Hazırlık maçında Kartal'a kötü haber! Oyuna devam edemedi
Teixeira'da mutlu son! İşte İstanbul'a geleceği tarih... Teixeira'da mutlu son! İşte İstanbul'a geleceği tarih...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör