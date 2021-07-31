31 Temmuz 2021, Cumartesi
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24 yaşındaki futbolcu Arap ekiplerinden Al-Ahli'ye transfer oldu. Arap kulübü yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.
Son dakika transfer haberi: Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Alassane Ndao Al-Ahli'ye transfer oldu
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te göstermiş olduğu performans ile göz dolduran Ndao'nun yeni takımı belli oldu. Adı hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ile anılan 24 yaşındaki kanat futbolcusu Al-Ahli'ye transfer oldu. (BJK FB spor haberleri)
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala ekipler transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ligin dev kulüpleri son günlerde transferde vitesi yükseltirken, imzalar ardı ardına atılmaya başlanmış durumda.
Özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde hareketli günler geçirirken, iki ekibinde listesinde bulunan Karagümrük'ün Senegalli oyuncusu Alassane Ndao'dan kötü haber geldi.
24 yaşındaki futbolcu Arap ekiplerinden Al-Ahli'ye transfer oldu. Arap kulübü yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.
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