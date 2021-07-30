30 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Milli Takım derken...

Belözoğlu'ndan flaş karar! Milli Takım derken...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alan ve ligin son 10 haftasında teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımdan ayrılmıştı. 40 yaşındaki çalıştırıcının milli takımda görev alması beklenirken, Belözoğlu'nun Lazio veya Napoli'de görev alabileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Teknik direktörlük kariyerine geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başlayan Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oluyor. A Mill Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ekibinde yer almak için görüşmelerde bulunan Belözoğlu'nun rotasının İtalya olduğu öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Napoli'den Mauruzio Sarri ve Inter'den Simone Inzaghi'yle görüşmelerde bulunan 40 yaşındaki Belözoğlu, eylül ayında İtalya'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Geçen yıl futbolu bırakan Emre, Fenerbahçe'de önce sportif direktör sonra da teknik direktörlük yaptı.

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