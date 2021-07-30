30 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Igor Angelovski'den Fenerbahçe açıklaması! "Görüşme gerçekleştirdik"

Angelovski'den flaş açıklama! F.Bahçe ile görüştük
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 Giriş Tarihi: 30.07.2021

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı, Vitor Pereira gelmeden önce Kuzey Makedonya milli takımı ile EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen Igor Angelovski ile anılıyordu. Makedon hocadan flaş bir açıklama geldi. Angelovski, "Fenerbahçe menajerimle bağlantıya geçti ve Fenerbahçe ile görüştük" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Kuzey Makedonya ile Euro 2020'de gösterdiği performansla bir çok kulübün dikkatini çeken Teknik Direktör Igor Angelovski, "Fenerbahçe menajerimle bağlantıya geçti ve Fenerbahçe ile görüştük. Böyle büyük bir kulübün benimle temasa geçmesi benim adıma çok önemliydi" dedi.

Kuzey Makedonya ile Euro 2020'de oynattığı oyunla beğeni toplayan Teknik Direktör Igor Angelovski, turnuvanın ardından yeni bir sayfa açmak için Kuzey Makedonya'nın başından ayrıldı. Teknik direktör Angelovski, İhlas Haber Ajansı'ns (İHA) açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir süreç geçirdiklerini belirten Angelovski, "Mücadelemizle de alkış aldık. Bu turnuva sonrasında bırakma isteğim zaten bulunuyordu ve yerine getirdim. Sonrasında da dünyanın çeşitli yerlerinden kulüplerin ilgisi benim adım mutluluk vericiydi. İtalya Serie A'dan Süper Lig'den iletişime geçen takımlar oldu. Fenerbahçe menajerimle bağlantıya geçti ve Fenerbahçe ile görüştük. Böyle büyük bir kulübün benimle temasa geçmesi benim adıma çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü istiyor!

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUM"

Şu ana kadar bir kulüple anlaşma sağlamadığını belirten Igor Angelovski, "Çünkü benim için ilk önemli olan bir kulüple anlaşmaktan ziyade projesi olan bir kulüple anlaşmak. Bu nedenle de gelen teklifleri değerlendirirken neler hedeflediklerine bakmak zorundayım. Çeşitli milli takımlardan da teklifler oldu ama artık bir süre kulüp takımında çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Erol Bulut F.Bahçe'den o ismi istiyor! Erol Bulut F.Bahçe'den o ismi istiyor!
Kanarya Fürth maçına hazır! Kanarya Fürth maçına hazır!
Yıldız isim ayrılmak istiyor! F.Bahçe'nin şartı... Yıldız isim ayrılmak istiyor! F.Bahçe'nin şartı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör