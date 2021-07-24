24 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Zanka yolcu!

Fenerbahçe'de Zanka kararı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen Zanka ile yollar ayrılacak. İşte detaylar... (FB haberleri)

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Mathias Zanka'nın, Pazartesi İstanbul'a döneceği açıklandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Danimarkalı stoperin menajeri, Kopenhag kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de 2019'da kadroya dahil edilen ve performansı yetersiz bulunan Zanka, Kopenhag'a kiralanmıştı. 31 yaşındaki stoper, burada 28 maça çıktı ve 1 gol attı.

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