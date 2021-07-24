24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberleri: Vitor Pereira'dan Nabil Dirar kararı! Hazırlık maçında... | Fb haberleri
Geçtiğimiz sezon Club Brugge'de kiralık olarak forma giyen Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri döndü. Gökhan Gönül ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sağ bek ihtiyacı bulunuyor. Vitor Pereira, Nabil Dirar'ı hazırlık maçlarında görmek istedi.
Fenerbahçe'de gönderilmesi beklenen isimler arasında yer alan Nabil Dirar, dün idmana çıktı. Pereira'nın, 35 yaşındaki sağ kanadı hazırlık maçlarında görmek istediği bildirildi. Öte yandan sarı-lacivertliler ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Mathias Zanka'nın, pazartesi İstanbul'a döneceği açıklandı. Danimarkalı stoperin menajeri ise Kopenhag kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürüyor.
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