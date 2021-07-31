Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, Almanya Bundesliga temsilcisi Greuther Fürth ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda seyircili oynanacak mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati, kadrosu ve bilet fiyatları da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Greuther Fürth hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? Maç bileti ne kadar?

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. 5. hazırlık maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Greuther Fürth ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Greuther Fürth hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GREUTHER FÜRTH HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı 31 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak olan maç Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yüzde 50 kapasite ile oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Bilet alımı ve stadyuma giriş sırasında HES kodu kontrolü yapılacağı duyuruldu.

MIHA ZAJC GÖZE GİRDİ!

Fenerbahçe'nin Empoli'den bonservisi ile kadrosuna kattığı Miha Zajc, sergilediği performans ile kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği ve İtalya'dan talipleri olan Zajc'ın performansı sonrası kalmasına karar verilebilir.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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