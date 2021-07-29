29 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de rota Cedric Soares ve Aleix Vidal'a çevrildi

Pereira onay verdi! Sağ beke ikisinden biri gelecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle sağ kanat için gündemde iki isim var. Bu futbolcuların Cedric Soares ve Aleix Vidal olduğu iddia edildi. (FB spor haberleri)

Teknik direktör Vitor Pereira'nın sağ beke takviye yapılmasını istemesinin ardından harekete geçen Fenerbahçe'de iki isim öne çıktı. Fotomaç'ın haberine göre Portekizli hocanın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin bu bölge için Cedric Soares ve Aleix Vidal'dan birini transfer etmek istediği iddia edildi. Kanarya'nın Arsenal'da şans bulamayan 29 yaşındaki Soares ile bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Vidal için şartları görüşmeye başladığı ileri sürüldü.
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