Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesinde güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertlilere Sparta Rotterdam ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Abdou Harroui menajerler aracılığıyla önerildi. (FB spor haberleri)