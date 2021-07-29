29 Temmuz 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de rota Cedric Soares ve Aleix Vidal'a çevrildi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle sağ kanat için gündemde iki isim var. Bu futbolcuların Cedric Soares ve Aleix Vidal olduğu iddia edildi. (FB spor haberleri)
Teknik direktör Vitor Pereira'nın sağ beke takviye yapılmasını istemesinin ardından harekete geçen Fenerbahçe'de iki isim öne çıktı. Fotomaç'ın haberine göre Portekizli hocanın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin bu bölge için Cedric Soares ve Aleix Vidal'dan birini transfer etmek istediği iddia edildi. Kanarya'nın Arsenal'da şans bulamayan 29 yaşındaki Soares ile bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Vidal için şartları görüşmeye başladığı ileri sürüldü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası