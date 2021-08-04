Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, en ciddi sınavlarından birine bugün çıkacak. Oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı- lacivertliler, Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, en ciddi sınavlarından birine bugün çıkacak. Oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı- lacivertliler, Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Kanarya, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı son Ukrayna Şampiyonu ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak bu müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Kiev'e karşı yeni sezonda oynatmak istediği 3-4-2-1'lik sistem ile sahaya çıkacak olan Portekizli hoca için bu karşılaşma ideal 11'i konusunda belirleyici olacak.
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