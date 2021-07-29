29 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Abdou Harroui önerildi

F.Bahçe'ye flaş öneri! Menajeri...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.07.2021

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesinde güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertlilere Sparta Rotterdam ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Abdou Harroui menajerler aracılığıyla önerildi. (FB spor haberleri)

Gündeminde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe için bir isim daha ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla Abdou Harroui'nin önerildiği iddia edildi. Sparta Rotterdam ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde forma giydiği 32 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
İşte F.Bahçe'nin Sörloth planı! Yıllık kazancının... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte F.Bahçe'nin Sörloth planı! Yıllık kazancının... İşte F.Bahçe'nin Sörloth planı! Yıllık kazancının...
Fenerbahçe'den Davidson hamlesi! Fenerbahçe'den Davidson hamlesi!
Pereira onay verdi! Sağ beke ikisinden biri gelecek Pereira onay verdi! Sağ beke ikisinden biri gelecek
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör