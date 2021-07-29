Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth ısrarı sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler Norveçli golcüyü kadroya katmak için kesenin ağzını açtı. Başkan Ali Koç bu transferle bizzat kendisi ilgileniyor. İşte sarı-lacivertlilerin golcü isme önerdiği yıllık ücret ve detayları... (FB spor haberleri)