Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Davidson hamlesi!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Takvim'in haberine göre Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesinden kurtulmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen isim Alanyasporlu Davidson. Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.