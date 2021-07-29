29 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Davidson hamlesi!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da oldukça başarılı bir sezon geçiren Davidson için Fenerbahçe'nin harekete geçtiği öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun takımı ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. İşte transfere dair son detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Davidson hamlesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Takvim'in haberine göre Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesinden kurtulmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen isim Alanyasporlu Davidson. Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Davidson hamlesi!

2023 YILINDA BİTİYOR
Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ve Aytemiz Alanyasporlu yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi. Davidson'un akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Davidson hamlesi!

245 MAÇTA 45 GOLÜ VAR

Geçtiğimiz yıl Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı yıldız burada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Kulüp kariyerinde şimdiye kadar 245 maça çıkan Davidson, 49 gol atarken 40 da asist yapmayı başardı.

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