Fenerbahçe maçı: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fb haberleri
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 3. hazırlık maçını oynayacak olan Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Steven Caulker'ın sahada yer alması bekleniyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB maçı izle...
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
MESUT ÖZİL ANTRENMANA KATILMADI!
Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil, geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle idmanda yer almadı. Gençlerbirliği karşısında da oynaması beklenmiyor.
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!
Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.
26 Temmuz Pazartesi / Fenerbahçe-Gençlerbirliği
28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle
31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth
4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev
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