Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı. Sırp antrenör, ayrılık sonrası sarı-lacivertli ekibe yıllık maaşı olan 1.5 milyon Euro'yu tazminat olarak ödeyecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov'la yollar ayrıldı. Sırp hoca, NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibinde asistan koç olma talebiyle affını istedi.

Sabah'ın haberine göre; Kokoskov bunun karşılığında bir yıllık maaşı olan 1.5 milyon Euro'yu kulübe tazminat olarak ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Virtus Bologna'dan ayrılan Djordjevic ile anlaşmaya yakın.

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