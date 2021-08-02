02 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-off kuraları ne zaman ve saat kaçta çekilecek?

Play-off kuraları ne zaman ve saat kaçta çekilecek?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Ülkemizi Avrupa Kupaları'nda temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un play-off turu rakipleri belli olacak. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali futbolseverleri heyecanlandırdı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-off kuraları ne zaman ve saat kaçta çekilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-off kuraları ne zaman ve saat kaçta çekilecek?

PLAY-OFF KURALARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 13:00'te başlayacak. Fenerbahçe'nin bu turdan dahil olduğu, Galatasaray'ın ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası, TSİ 14.00'te çekilecek. Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.

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