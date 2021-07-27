27 Temmuz 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko Igor Kokoskov ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Fenerbahçe Beko ayrılığı resmen açıkladı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Beko, tecrübeli antrenörü Igor Kokoskov ile yollarını ayırdı. Igor Kokoskov'a NBA'den yardımcı anternörlük teklifi gelmişti. İşte detaylar... (FB haberleri)

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yapan Igor Kokoskov ile yollarımız ayrılmıştır.

Bilindiği üzere Takımımız, 2021-2022 sezonu kadro yapılanmasına oldukça erken bir tarihte başlamış, birçok önemli transfere imza atarak kadrosunun büyük bölümünü haziran ayı sonlanmadan tamamlamıştır.

Yönetim Kurulumuz, Takımımızın yeni sezona dair tüm kadro çalışmalarını kulübümüzle sözleşmesi 2022-2023 sezonunun sonuna dek devam eden antrenörümüz Igor Kokoskov ile uyumlu şekilde, kendisinin tercihlerine göre yürütmüş; kamp programı ve hazırlık maçları dahil olmak üzere tüm yeni sezon hazırlıkları da Takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda yine koçumuzun isteklerine göre şekillendirmiştir.

Kamuoyunda da yer aldığı şekilde Kulübümüze kısa bir süre önce, koçumuzun NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibine katılması yönündeki talep iletilmiştir.

Koçumuzla yapılan görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA'e dönme görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Amerika'da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir.

Kulübümüz, bu noktada Igor Kokoskov'un ayrılma isteğine saygı göstermiştir.

Igor Kokoskov'a, Takımımıza yaptığı katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Erkek basketbolda Avrupa'nın en önemli markalarından biri haline gelen Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonunda da yoluna emin adımlarla devam edecek ve Takımımızın yeni sezon teknik ekip yapılanması en kısa sürede netleştirilerek taraftarlarımızla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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