28 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Aleix Vidal bombası! Resmi açıklama an meselesi...

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan teknik direktör Vitor Pereira takımın başında antrenmanlara devam ederken, diğer taraftan yönetim transfer için kolları sıvadı. Forvet ve sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen Kanarya, Vedat Muriqi ve Aleix Vidal transferlerinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Aleix Vidal bombası! Resmi açıklama an meselesi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Fenerbahçe, Serdar Dursun ve Steven Caulker'a imza attırdıktan sonra transferde frene bastı. Uzun süredir sessiz kalan Sarı-Lacivertliler, yeniden imza şova hazırlanıyor. Yönetim, Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda önceliği forvet ve sağ bek transferine vermişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Aleix Vidal bombası! Resmi açıklama an meselesi...

Golcü takviyesi için Vedat Muriç, Mbaye Niang ve Andrea Petagna için girişimlerde bulunuldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Aleix Vidal bombası! Resmi açıklama an meselesi...

Pereira'nın listesinde ilk sırada olan Muriç'ten güzel haber geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Aleix Vidal bombası! Resmi açıklama an meselesi...

TEK PÜRÜZ OPSİYON

İtalyan basınına göre Lazio, takımdan göndereceği forvet konusunda Caicedo ve Muriç arasında seçimini Kosovalı yıldızdan yana yaptı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Aleix Vidal bombası! Resmi açıklama an meselesi...

Mavi-Beyazlılar, golcü oyuncunun da isteği doğrultusunda Fenerbahçe'nin kiralık teklifine yeşil ışık yaktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Aleix Vidal bombası! Resmi açıklama an meselesi...

Sarı lacivertliler, anlaşmaya satın alma opsiyonu da ekletmek istiyor. Ancak Lazio'nun, geçen sezon 18.5 milyon Euro vererek transfer ettiği Muriç için opsiyonu en az 20 milyon Euro olarak belirlemesi nedeniyle bu konuda bir anlaşmazlık olduğu kaydedildi. Yine de bu konuda tarafların kısa sürede anlaşmaya varmaları bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Aleix Vidal bombası! Resmi açıklama an meselesi...

Sağ bek için Aurelio Buta konusunda da girişimlerde bulunan Fenerbahçe, Antwerp'in 5 milyon Euro'luk bonservis istemesi nedeniyle önceliğini Aleix Vidal'e verdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Aleix Vidal bombası! Resmi açıklama an meselesi...

İSTANBUL'A GELİYOR

İspanyol yıldızdan da müjdeli haber geldi. Bonservisi elinde olan Vidal'in, Kanarya'nın 2.5 milyon Euro maaş ile 2+1 senelik teklifine olumlu dönüş yaptığı öne sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Aleix Vidal bombası! Resmi açıklama an meselesi...

Fenerbahçe'nin, 31 yaşındaki futbolcuyu her an İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imza attırabileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Aleix Vidal bombası! Resmi açıklama an meselesi...

Çalışmalar planlanan şekilde devam ederse, bu hafta hem Muriç hem de Vidal transferi açıklanabilir.

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