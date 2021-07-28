Sarı lacivertliler, anlaşmaya satın alma opsiyonu da ekletmek istiyor. Ancak Lazio'nun, geçen sezon 18.5 milyon Euro vererek transfer ettiği Muriç için opsiyonu en az 20 milyon Euro olarak belirlemesi nedeniyle bu konuda bir anlaşmazlık olduğu kaydedildi. Yine de bu konuda tarafların kısa sürede anlaşmaya varmaları bekleniyor.