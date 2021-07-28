Fenerbahçe'den forvete Cedric Bakambu harekatı!

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle şampiyonluk ipini gçğüslemek istiyor. Sarı-lacivertliler forvet hattını güçlendirmek isterken, gündeme gelen son isim ise Cedric Bakambu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Yeni sezona yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler transferde önceliği forvet bölgesine verip listesindeki isimlerle de görüşmelerini sürdürürken tanıdık bir ismi de gündemine aldı.

Kanarya, teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda bir dönem Süper Lig'de Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu'ya kanca attı. Yeni Asır'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Beijing Guoan'da oynayan 30 yaşındaki Kongolu golcü için oyuncunun menajeri ve kulübüyle temasa geçti. Bakambu'nun Çin ekibiyle 31 Aralık 2021'de sözleşmesi sona eriyor.

ÇİN'E 40 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Bursaspor'da geçirdiği bir sezonun ardından 7.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'e transfer olan yıldız futbolcu, İspanyol kulübünde 3 sezon forma giydikten sonra 40 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu. Transferin önümüzdeki hafta netleşeceği belirtildi.

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