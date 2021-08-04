Son dakika Fenerbahçe hazırlık maçı haberleri... Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe 6. ve son hazırlık maçında Ukrayna'nın köklü kulübü Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Bu zamana kadar oynanan hazırlık maçları içerisindeki en ciddi rakip olan Dinamo Kiev karşısında ideal 11'in sahada olması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Geruther Fürth müsabakalarının ardından 6. hazırlık maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç bileti ne kadar? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yüzde 50 kapasite ile oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Bilet alımı ve stadyuma giriş sırasında HES kodu kontrolü yapılacağı duyuruldu.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi. Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin rakibi ise, Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibi olacak.

İDEAL 11 SAHADA OLACAK

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde en ciddi hazırlık maçına çıkacak. Vitor Pereira'nın kafasındaki ideal 11'in bu maçta sahada olması bekleniyor.

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