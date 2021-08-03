03 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic atağı! İşte yapılacak teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle santrfor transferi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde takıma dahil olan Steven Caulker'ın istenen performansı sergileyememesi nedeniyle stoper bölgesine bir takviye daha yapma kararı aldı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, daha önce de gündeme gelen Nikola Maksimovic'i listeye aldı. Fenerbahçeli kurmaylar, son olarak Serie A ekibi Napoli'de forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Sırp savunma oyuncusu için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic atağı! İşte yapılacak teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Başkan Ali Koç'tan ilk 11'de oynayacak 4 transfer isteyen teknik direktör Vitor Pereira'nın eksik gördüğü bölgelerden birisinin de savunma olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic atağı! İşte yapılacak teklif

Yeni transfer Steven Caulker'ın şu ana kadarki performansından memnun kalmayan Portekizli hocanın raporu sonrası harekete Fenerbahçe yönetiminin listesinin ilk sırasında Nikola Maksimovic olduğu belirlendi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic atağı! İşte yapılacak teklif

Sarı-Lacivertliler, Napoli ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sırp yıldızla yaklaşık 1 ay önce masaya oturmuştu. Ancak o dönem Maksimovic'in yüksek maaş talebi ve Lazio'ya gitme isteği nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic atağı! İşte yapılacak teklif

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK

Takvim'in haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun başta Lazio olmak üzere kendisine talip olan takımlarla anlaşma sağlayamaması sonrası Fenerbahçe'den ikinci bir hamle geldi. Yönetim, Sırp stoperin menajeriyle yeniden temasa geçme kararı aldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic atağı! İşte yapılacak teklif

TEKLİF 2.5 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertliler'in Maksimovic'e bonuslarla beraber yıllık 2.5 milyon Euro'luk teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Daha önce yapılan görüşmede kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açan tecrübeli yıldızın maaş isteğini aşağıya çektiği de gelen bilgiler arasında.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic atağı! İşte yapılacak teklif

Daha önce Kızılyıldız, Torino ve Spartak Moskova formalarını giyen Nikola Maksimovic, 25 kez Sırp Milli Takımı'nda görev yaptı. Napoli formasıyla 99 kez sahaya çıkan yıldız futbolcu 1.93 boyunda.

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