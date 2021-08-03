Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic atağı! İşte yapılacak teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle santrfor transferi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde takıma dahil olan Steven Caulker'ın istenen performansı sergileyememesi nedeniyle stoper bölgesine bir takviye daha yapma kararı aldı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, daha önce de gündeme gelen Nikola Maksimovic'i listeye aldı. Fenerbahçeli kurmaylar, son olarak Serie A ekibi Napoli'de forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Sırp savunma oyuncusu için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Başkan Ali Koç'tan ilk 11'de oynayacak 4 transfer isteyen teknik direktör Vitor Pereira'nın eksik gördüğü bölgelerden birisinin de savunma olduğu öğrenildi.

Yeni transfer Steven Caulker'ın şu ana kadarki performansından memnun kalmayan Portekizli hocanın raporu sonrası harekete Fenerbahçe yönetiminin listesinin ilk sırasında Nikola Maksimovic olduğu belirlendi.

Sarı-Lacivertliler, Napoli ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sırp yıldızla yaklaşık 1 ay önce masaya oturmuştu. Ancak o dönem Maksimovic'in yüksek maaş talebi ve Lazio'ya gitme isteği nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK Takvim'in haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun başta Lazio olmak üzere kendisine talip olan takımlarla anlaşma sağlayamaması sonrası Fenerbahçe'den ikinci bir hamle geldi. Yönetim, Sırp stoperin menajeriyle yeniden temasa geçme kararı aldı.