Fenerbahçe Beko'nun yeni hedefi Sasha Djordjevic!

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı. Sırp antrenör, ayrılık sonrası sarı-lacivertli ekibe yıllık maaşı olan 1.5 milyon Euro'yu tazminat olarak ödeyecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)