28 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun yeni hedefi Sasha Djordjevic!

F.Bahçe'nin yeni hedefi Djordjevic!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, bu koltuğu Sasha Djordjevic'e emanet etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Sırp koçla görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Igor Kokoskov'un ayrılığı sonrasında yeni koç için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Virtus Bologna'yı İtalya'da şampiyonluğa taşıyan Sasha Djordjevic ile görüşme gerçekleştirdi.

Sırp antrenör, Bologna'da 2 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. 2013-2019 yılları arasında Sırbistan Milli Takımı'nda çalışan 53 yaşındaki başantrenör, 2014 Dünya Kupası, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2017 EuroBasket'te gümüş madalya kazanmıştı.

SASHA DJORDJEVIC KİMDİR?

Aleksandar "Sasha" Djordjevic, 26 Ağustos 1967'de dünyaya geldi. Eski basketbolcu 1983'ten 2005'e kadar kariyerini sürdürdü.

1995 yılında Yugoslavya'nın En İyi Atleti olarak Altın Rozet ödülünü alan Dordevic, Yugoslav Olimpiyat Komitesi tarafından Yılın Sporcusu ilan edildi.

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