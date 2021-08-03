Süper Lig'de 2021/2022 sezonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 6. hazırlık maçına çıkıyor. Çıktığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, 6. maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı öncesi arama motorlarında "Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman?" "Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta?" ve "Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?" sorularını arama motorlarında aratmaya başladı. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanacak hazırlık maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Geruther Fürth müsabakalarının ardından 6. hazırlık maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç bileti ne kadar? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yüzde 50 kapasite ile oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Bilet alımı ve stadyuma giriş sırasında HES kodu kontrolü yapılacağı duyuruldu.

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