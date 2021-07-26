26 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Ndao için 2 ismi teklif edecek

F.Bahçe'den Ndao harekatı! İşte sunulacak teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gündem hızlı kanat oyuncusuna çevrildi. Listede Karagümrük'teki performansıyla göz dolduran Ndao var. Sarı-lacivetliler yıldız futbolcu için daha önce Vitor Pereira'nın kadro dışı bıraktığı iki ismi takasta teklif edecek. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, Takvim'in haberiine göre Karagümrük'teki performansı ile dikkat çeken Alassane Ndao'yu gündemine aldı. Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan iki oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeyi planlıyor.
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