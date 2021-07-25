25 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ile yollarını ayıran Michael Frey ilk maçında gol kaydetti

Frey gollerine kaldığı yerden devam ediyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan Michael Frey, yeni takımı ile çıktığı ilk maçında gol kaydetti. 27 yaşındaki forvet geçen sezon Beveren forması ile 12 gol atmıştı.

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Michael Frey, transfer olduğu yeni takımı Antwerp ile çıktığı ilk lig maçında gol attı.

Fenerbahçe'de eski sportif direktör Damien Comolli'nin en başarısız transferleri arasında gösterilen Michael Frey gollerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler İsviçreli futbolcuyu geçen sezon Waasland Beveren'e kiralamış ve Frey, Belçika Ligi'nde 12 gol atmıştı.

Fenerbahçe Frey'i Antwerp'e sattı

27 yaşındaki forvet kiralık sözleşmesi bitince kendisine yine Fenerbahçe'de yer bulamadı ve bu kez 2 milyon Euro bonservis bedeliyle bir başka Belçika ekibi Antwerp'e satıldı. Michael Frey, yeni takımı ile çıktığı ilk maçta ise golünü attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Altay'dan sezon öncesi iddialı sözler! Altay'dan sezon öncesi iddialı sözler!
Onyekuru'ya şok! F.Bahçe ve Trabzonspor... Onyekuru'ya şok! F.Bahçe ve Trabzonspor...
G.Saray'ın yeni stoperi Adana Demirspor'dan! G.Saray'ın yeni stoperi Adana Demirspor'dan!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör