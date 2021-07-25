Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ile yollarını ayıran Michael Frey ilk maçında gol kaydetti

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan Michael Frey, yeni takımı ile çıktığı ilk maçında gol kaydetti. 27 yaşındaki forvet geçen sezon Beveren forması ile 12 gol atmıştı.

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Michael Frey, transfer olduğu yeni takımı Antwerp ile çıktığı ilk lig maçında gol attı.

Fenerbahçe'de eski sportif direktör Damien Comolli'nin en başarısız transferleri arasında gösterilen Michael Frey gollerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler İsviçreli futbolcuyu geçen sezon Waasland Beveren'e kiralamış ve Frey, Belçika Ligi'nde 12 gol atmıştı.

Fenerbahçe Frey'i Antwerp'e sattı



27 yaşındaki forvet kiralık sözleşmesi bitince kendisine yine Fenerbahçe'de yer bulamadı ve bu kez 2 milyon Euro bonservis bedeliyle bir başka Belçika ekibi Antwerp'e satıldı. Michael Frey, yeni takımı ile çıktığı ilk maçta ise golünü attı.



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