26 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sadık Çiftpınar'ın yeni takımı belli oluyor!

Sadık'ın yeni takımı belli oluyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.07.2021

Fenerbahçe'de beklenen performansı veremeyen Sadık Çiftpınar, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. 28 yaşındaki stopere Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Kasımpaşa talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları sürerken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan 4 futbolcudan biri olan Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi belli oluyor.

BEKLENENİ VEREMEDİ

2 yıl önce Yeni Malatyaspor'dan 750 bin euro karşılığında transfer edilen ancak kendisinden bekleneni veremeyen ve yaşadığı sakatlıklarla birçok maç kaçıran Sadık Çiftpınar'ın Sarı-Lacivertlilerdeki macerası sona eriyor.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Akşam'ın haberine göre; kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen 28 yaşındaki stopere Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Kasımpaşa talip oldu.

BU HAFTA İÇİ İMZA GELEBİLİR

İki ekiple de görüşmelerini sürdüren Sadık Çiftpınar'ın kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor. Tecrübeli savunmacının bu 2 ekipten birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

FALETTE'IN LİSANSI ÇIKARILABİLSİN DİYE FEDAKARLIK YAPMIŞTI

Öte yandan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'nin Simon Falette'in lisansının çıkarılabilmesi için maaşından büyük bir fedakarlık yapmıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçen yıl Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada "Sadık Çiftpınar maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptı. Bunun sayesinde Falette'in lisansını çıkardık. Sadık'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin listesi ortaya çıktı! Yıldız isim... F.Bahçe'nin listesi ortaya çıktı! Yıldız isim...
F.Bahçe'de rota Vinicius'a çevrildi! F.Bahçe'de rota Vinicius'a çevrildi!
F.Bahçe'den Ndao harekatı! İşte sunulacak teklif F.Bahçe'den Ndao harekatı! İşte sunulacak teklif
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör