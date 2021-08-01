01 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe sözleri! Transfer...

Geçtiğimiz sezon hücum hattından yeterli skor katkısı alamayan Fenerbahçe, önümüzdeki yıl forvet bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer etmek istediği öne sürülürken, Kosovalı yıldızdan transfer yanıtı geldi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe sözleri! Transfer...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de tranfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen ve çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de gündeme eski golcüsü Vedat Muriqi gelmişti.

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe sözleri! Transfer...

Kosovalı golcünün geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği ortaya çıkmış ve sarı-lacivertli takımla transfer görüşmeleri yaptığı öne sürülmüştü.

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe sözleri! Transfer...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün düzenlenen Divan Kurulu toplantısında Kosovalı golcünün transfer gündeminde olmadığını söylemiş ve "Transferdeki sessizliğimiz sizi ürkütmesin. Bunlar bilinçli adımlar.

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe sözleri! Transfer...

Taraftarlarımız rahat olmasını rica ediyorum. Bir sürü isim telafuz ediliyor. Mesela Boupendza. Biz Boupendza ile hiç görüşmedik ama zannedersiniz yarın gelecek. Vedat Muriqi iki gün tatile geliyor, 'Fenerbahçe'ye transfere geldi.' deniyor. Yok" ifadelerini kullanmıştı.

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe sözleri! Transfer...

Vedat Muriqi'in 3 günlük İstanbul ziyaretinin nedeni belli oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre golcü futbolcunun 3 günlük tatil için İstanbul'a geldiği, sonrasında ise İtalya'ya geri dönerek Lazio kampına katıldığı belirtildi.

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe sözleri! Transfer...

Tatil esnasında transfere dair sorulara yanıt veren Muriqi, "Büyük ihtimalle Lazio'da kalacağım" diyerek Fenerbahçe iddialarına son vermiş oldu.

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