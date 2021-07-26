Gençlerbirliği 0 - 4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Ankara'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49'da Nazım Sangare, 59'da Ozan Tufan, 70'te Muhammed Gümüşkaya ve 79'da Miha Zajc kaydetti. İşte maçın detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni teknik direktörü Vitor Pereira önderliğinde şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Başkent Ankara'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 galip tamamladı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49'da Nazım Sangare, 59'da Ozan Tufan, 70'te Muhammed Gümüşkaya ve 79'da Miha Zajc kaydetti.
3'TE 3 YAPTI!
Sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup ederken, G.Birliği galibiyetiyle birlikte 3'te 3 yaptı.
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